Eleições no Brasil ocorreram sem incidências de maior

Este domingo é dia de eleições no Brasil. O sufrágio é decisivo para eleger o Presidente, os novos governadores, senadores e deputados. Mais do que a escolha entre Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, a grande dúvida é saber se a eleição para a Presidência fica já decidida na primeira volta.

Os resultados devem ser conhecidos assim que as urnas fecharem no Brasil, ou seja, quando forem 21:00 em Lisboa. Das favelas do Rio de Janeiro à modernista capital Brasília, 156 milhões de eleitores brasileiros votaram este domingo para os governadores, senadores e deputados

Lula da Silva foi o primeiro candidato a votar e é também o que aparece primeiro em todas as sondagens. Votou em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.

Pouco depois, Jair Bolsonaro – vestido com o que parece ser um colete à prova de bala sob a camisola do Brasil – votou numa escola na Vila Militar, no Rio de Janeiro. No exterior, contra todas sondagens, o atual Presidente disse acreditar numa vitória à primeira volta.

A votação em todo o país decorreu sem incidentes de maior, com a policia federal a assinalar a substituição de cerca de 1.500 urnas – 0,27% do total – e pouco menos de 500 ocorrências.

As eleições foram vividas como uma festa de democracia na generalidade dos locais de voto, apesar do país atravessar uma das maiores polarizações de sempre.