Porque é que a contagem dos votos está a demorar mais do que o previsto?

A analisar os resultados eleitorais no Brasil, na antena da SIC Notícias, Sabrina Medeiros, professora da Universidade Lusófona, e Ricardo Ferreira Reis, professor da Universidade Católica, realçaram a tranquilidade como decorreu a votação.

Ambos os analistas sublinham também o ambiente de festa e descontração que caracterizou o escrutínio e que poderá estar até na origem da demora na contabilização dos votos, uma vez que muitas pessoas só foram votar muito próximo da hora do fecho das urnas.

Com 70% das secções apuradas, Lula da Silva recuperou a liderança, segue agora na frente com 45,74% dos votos contra 45,51% de Bolsonaro.

De acordo com a imprensa brasileira, o resultado das eleições deveria ter sido conhecido por volta das 19:00 de Brasília (23:00 em Lisboa). Não há um horário pré-determinado para a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral do resultado oficial, mas a contagem dos votos em tempo real começou logo após o fecho das urnas às 17:00 (21:00 em Lisboa).

Pela primeira vez nas eleições brasileiras, o horário de votação foi adaptado à hora de Brasília, onde a votação decorre entre as 8:00 e as 17:00. Assim, tendo em conta os diferentes fusos horários, numa parte do país o período para votar é das 6:00 às 15:00 e noutra é entre as 7:00 e as 16:00.

O sistema de votação eletrónica permite que os resultados sejam divulgados em poucas horas após o fecho das urnas, apesar do país ter mais de 156 milhões de eleitores registados para votar.