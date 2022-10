Tribunal Eleitoral do Brasil minimiza impacto eleitoral de fiscalização policial em autocarros

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, Alexandre de Moraes, afirmou este domingo que as operações da polícia em rodovias do país não impediram os eleitores de exercerem o seu direito ao voto e garantiu que foram suspensas.

"Em alguns casos, isso [operações da Polícia Rodoviária Federal brasileira] atrasou a chegada dos eleitores, mas em nenhum caso os impediu de votar", declarou Moraes numa conferência de imprensa, referindo-se a uma denúncia da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre operações em estradas.

De acordo com a campanha de Lula da Silva, as operações da polícia rodoviária ocorreram principalmente no nordeste do país, o maior reduto político do candidato progressista, o que foi documentado por inúmeros vídeos que circularam nas redes sociais.