Após vitória de Lula, esta é a música mais ouvida no Spotify no Brasil

A música que pede a saída de Jair Bolsonaro subiu ao primeiro lugar da plataforma de streaming musical Spotify, esta segunda-feira, depois da vitória de Lula da Silva na segunda volta das eleições no Brasil.

Foi no dia 18 de setembro, antes da primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, que a música “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” foi lançada no Youtube, no canal “Maderada Brasil”.

Um mês e duas semanas depois, o videoclipe já atingiu mais de dois milhões de visualizações e tornou-se viral entre os apoiantes de Lula da Silva.