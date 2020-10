Kamala vs. Pence: debate marcado pela gestão da pandemia e pelos impostos

Kamala Harris ou Mike Pence poderão substituir ou suceder ao líder da Casa Branca em caso de impedimento de continuação do Presidente que vai ser eleito em 3 de novembro.

Donald Trump, com 74 anos, é o Presidente mais velho que já ocupou a Casa Branca e Joe Biden, que completa 78 anos em 20 de novembro, pode vir a tornar-se o mais velho se for eleito.

Os dois correm alguns riscos de saúde e por isso, entre as funções essenciais dos vice-Presidentes, a Constituição dos EUA declara que a sucessão direta em caso de morte, destituição ou desistência é uma das funções centrais.

O atual vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a candidata democrata ao cargo, Kamala Harris, encontraram-se em Salt Lake City, no Estado de Utah, para o único debate vice-presidencial das eleições de 3 de novembro.

Tema quente do debate foi a gestão da pandemia

Mais do que separados pela ideologia, no debate entre os vice-Presidente houve uma barreira física entre Mike Pence e Kamala Harris, restrições adotadas depois de Trump ter testado positivo para a covid-19.

Este debate, marcado pela gestão da pandemia e pelos impostos, foi mais cordeal do que o anterior, entre os candidatos a Presidente dos EUA.

No final, Kamala apelou ao voto e Pence disse que está convicto de que Trump vai voltar a ganhar as eleições do próximo dia 3 de novembro.