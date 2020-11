Trump pode cantar vitória mesmo sem todos os votos contados

Alguns órgãos de comunicação social garantem que Trump confidenciou que vai anunciar vitória se lhe parecer estar na frente, esta terça-feira, mesmo sem todos os votos contados.

O presidente norte-americano garante apenas que está já a preparar-se para uma batalha juridica colocando dúvidas na contagem de votos para lá da noite eleitoral.

Novo Presidente dos EUA pode apenas ser conhecido a 20 de janeiro

Os resultados das eleições presidenciais desta terça-feira nos EUA podem demorar e é possível que sejam contestados, arrastando, em caso extremo, uma decisão até 20 de janeiro, quando um novo Presidente tem de tomar posse, nem que seja interinamente.

No meio de uma pandemia, com o Presidente a ameaçar contestar os resultados, com dezenas de milhões de pessoas a votar antecipadamente (por correio e presencialmente) e com as sondagens a antever diferenças mínimas de vantagem em alguns Estados nenhum analista arrisca dizer quando se saberá quem vai ser o próximo Presidente dos Estados Unidos.