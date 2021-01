"Quis deixar claro que há um novo tom na Presidência". O simbolismo do discurso de Biden

Além da política, a investidura de Joe Biden tem também um grande significado simbólico, como relata o correspondente da SIC nos Estados Unidos, Luis Costa Ribas.

"Biden quis deixar bem claro que há um novo tom na Presidência americana que, depois de quatro anos de política de virar os amerianos uns contra os outros, de transformar o Governo numa espécie de máquina para servir interesses próprios, o Governo agora vai trabalhar para todos os americanos", explicou o jornalista da SIC.

Luis Costa Ribas disse ainda que Biden quis mostrar que acabou "a política dos insultos e da divisão".

Joe Biden tomou esta quarta-feira posse como 46.º presidente dos Estados Unidos, antes do meio-dia, hora de Washington.

Depois do juramento com a Bíblia, há mais de cem anos na família Biden, no primeiro discurso do novo Presidente, deixou um apelo à reconciliação nacional e prometeu devolver o lugar do país ao mundo.

