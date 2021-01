Jornalistas apupados e Rio atacado. Como foi o jantar do Chega que reuniu 170 pessoas em Braga

Cerca de 170 apoiantes do candidato presidencial do Chega reuniram-se este domingo em ambiente festivo, num jantar-comício, em Braga, com música e cânticos, uma iniciativa que a candidatura afirma cumprir as regras da Direção-Geral de Saúde.

Apesar do "dever geral de recolhimento domiciliário" e num dia em que Portugal perdeu mais 152 pessoas para a covid-19, Rui Paulo Sousa, diretor da campanha, argumentou que o evento é "um comício político que, pela lei, é permitido".

Durante o discurso, o candidato à presidência da República fez um ataque inesperado a Rui Rio e ao PSD, que acusa de representarem uma direita travesti.

ACOMPANHE AQUI A SIC NA CAMPANHA