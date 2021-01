Depois da polémica do batom vermelho, Marisa responde a Ventura

A candidata à Presidêndia da República Marisa Matias invocou as vítimas de violência doméstica para responder aos insultos de André Ventura.

O comício virtual decorreu em Lisboa e foi marcado pelo apoio endereçado pelo músico, escritor e compositor brasileiro Chico Buarque. Além dele, também recebeu o apoio da escritora e jornalista Pilar del Rio.

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda diz que as mulheres não são coisas de brincar. São antes, gente de lutar.

"Para quem ainda não percebeu, é por isso que quando um homem insulta uma mulher chamando-lhe "coisa de brincar" por usar batom vermelho, tem a resposta que merece: as mulheres não são coisas de brincar, as mulheres são gente de lutar. E sim, olhos nos olhos e de cabeça erguida, estas mulheres já estão, já começaram a derrotar quem as quer humilhar, mas ainda vão derrotar mais", afirmou Marisa Matias.