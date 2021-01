Ana Gomes conta com apoio de Pedro Nuno Santos no último dia de campanha

No último dia de campanha, Ana Gomes continuou pelo norte, pedindo para ninguém deixar de votar no próximo domingo. No final da tarde, recebeu o apoio de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas.

Ana Gomes deixou, em Viana do Castelo, um apelo à mobilização do voto no dia 24 de janeiro.

Depois da carta de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, com 22 assinaturas de socialistas, e do PS não ter avançado com apoio formal a nenhum dos candidatos, foi a vez de Pedro Nuno Santos participar na campanha de Ana Gomes.

Com as sondagens a dar-lhe o segundo lugar, Ana Gomes mostra-se confiante e muito animada.