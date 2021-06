Covid-19. Teste positivo de Sergio Busquets preocupa seleção portuguesa

Os jogadores da seleção portuguesa regressaram aos treinos esta segunda-feira, depois de um domingo de descanso. O jogador espanhol Sergio Busquets testou positivo à covid-19 dois dias depois de ter estado em campo no jogo contra Portugal.

A notícia não passa ao lado da equipa portuguesa: o médio da seleção espanhola, que usou a braçadeira de capitão no particular de sexta-feira, esteve em campo 63 minutos. É, por isso, natural que haja alguma preocupação entre a comitiva portuguesa.

A Federação Portuguesa de Futebol ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Os jogadores regressaram esta segunda-feira aos treinos, depois de terem gozado folga no domingo. Este treino será o primeiro em que o selecionador terá à disposição os 26 convocados para o Euro2020.

João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, do Manchester City, juntaram-se aos trabalhos já no sábado, assim como Gonçalo Guedes, que estava a cumprir isolamento depois de ter sido infetado pelo novo coronavírus. O jogador testou negativo e voltou a estar apto para treinar.

Portugal joga na quarta-feira contra Israel. Este será o último jogo particular antes do início do campeonato da Europa.