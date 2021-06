Portugal volta a treinar em Lisboa após jogo de sexta-feira com a Espanha

A seleção portuguesa de futebol cumpre este sábado a primeira sessão de trabalho após o encontro de sexta-feira frente à Espanha, preparando já novo embate, com Israel, na próxima quarta-feira.

Um dia depois do empate 0-0 em Madrid frente à congénere espanhola, os comandados de Fernando Santos voltam a trabalhar na preparação para o Europeu, numa sessão em que já são aguardados os três jogadores portugueses do Manchester City, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, enquanto Gonçalo Guedes, que teve um teste positivo para o novo coronavírus, ainda aguarda o 'OK' para poder juntar-se aos seus companheiros.

A seleção portuguesa vai agora trabalhar nos próximos dias na Cidade do Futebol para preparar o jogo de quarta-feira (9 de junho) com Israel, no Estádio José Alvalade, o último encontro de preparação antes do Euro2020.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.