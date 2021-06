Seleção portuguesa e equipa técnica testam negativo à covid-19

A seleção nacional regressou esta segunda-feira aos treinos depois de ter folgado no domingo. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que todos os jogadores e a equipa técnica foram testados à covid-19 antes do treino e que os resultados foram negativos.

Este domingo, o jogador espanhol Sergio Busquets testou positivo à covid-19, dois dias depois de ter jogado no particular entre Espanha e Portugal. Na conferência de imprensa, João Cancelo afirmou que todos os jogadores portugueses estão bem fisicamente.

“Somos um grupo fantástico, com pessoas e jogadores fantásticos também. Tenho a certeza absoluta que iremos fazer um bom europeu. Fisicamente encontrei-me a mim e a todos os colegas bem e é isso. Penso que representar um país é sempre um prazer”, disse o jogador.

Sobre o primeiro jogo do Euro2020, em que Portugal defronta a Hungria, João Cancelo não desvalorizou a equipa e reforçou que a seleção das quinas é "um grupo forte".

“Eu acho que menosprezam muito a Hungria e a Hungria é uma seleção recheada de grandes jogadores também. Penso que é um grupo forte, como todas as equipas que estão neste europeu. O nosso vai ser outro grupo forte. A Alemanha e a França são grandes seleções, obviamente, e nós também somos, a Hungria também é. Cada jogo começa 11 contra 11 e todas as equipas vão à procura do mesmo que é ganhar”, disse ainda o jogador.