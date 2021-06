Euro 2020. Grupo A dá o pontapé de saída esta sexta-feira

Esta sexta-feira o grupo A dá o pontapé de saída no Campeonato da Europa. Itália e Turquia defrontam-se no jogo de abertura, em Roma.

A Itália falhou a presença no último mundial, algo que não acontecia há 60 anos. Roberto Mancini assumiu o cargo de selecionador em 2018 com o objetivo de recolocar a seleção nas grandes montras do futebol.

A qualificação para o Europeu não podia ter corrido melhor. Em 10 jogos, a seleção italiana conseguiu 10 vitórias.

A Turquia será um dos seus adversários. Senol Gunes, selecionador entre 2000 e 2004, regressou há dois anos ao comando técnico. A Turquia não perdeu com a França na fase de apuramento e agora quer voltar a dar cartas na fase final.

O País de Gales também integra o grupo A. A estreia numa fase final em Europeus foi em 2016 e superou todas as expetativas. Gareth Bale, Joe Allen e Aaron Ramsey são as figuras à disposição do selecionador Robert Page.

A estreia dos galeses será com a Suíça, que participa pela quinta vez na competição. O benfiquista Haris Seferovic faz parte dos convocados de Vladimir Petkovic.

O objetivo dos suíços será fazer melhor que em 2016, em França, onde foram afastados pela Polónia nos oitavos de final.

