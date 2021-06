Euro 2020. Seleção de Espanha vacinada sexta-feira, a três dias da estreia

A seleção de futebol de Espanha que vai participar no Euro2020 vai ser imunizada sexta-feira, a três dias da estreia, com diferentes vacinas, "em função da situação" de cada elemento da comitiva, anunciou esta quinta-feira a federação.

"O objetivo desta vacinação é tornar mais fácil para a Espanha jogar o Euro2020 com todas as garantias de segurança, além de permitir que a seleção nacional possa competir em igualdade de condições com outras participantes que já foram imunizadas", explicou a federação.