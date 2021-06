Italianos e turcos fazem antevisão do jogo de arranque do Euro 2020

A seleção de Itália joga contra a Turquia no Olímpico de Roma, numa partida que pode ter até 16 mil adeptos nas bancadas.

Os italianos jogam em casa os três encontros da fase de grupos. O selecionador Roberto Mancini quer divertir os cerca de 16 mil espectadores que podem estar no estádio e os milhões que vão assistir à distância.

"Agora que a situação está a evoluir da melhor forma creio que chegou o momento de voltar a proporcionar alguma satisfação, creio que será em parte esse o nosso objetivo este mês: divertir um pouco as pessoas", disse.

Na seleção turca acredita-se que é possível surpreender a Europa.

"Acho que não somos favoritos a ganhar o grupo, mas queremos ganhar o grupo e gostaríamos de jogar a final contra Itália", apontou o selecionador turco Senol Günes.

Além de Itália e Turquia, o grupo A conta com País de Gales e Suíça, equipas que se defrontam no sábado, no segundo jogo do Campeonato da Europa.