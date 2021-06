Ronaldo afasta Coca-Cola da mesa e substitui por água

Cristiano Ronaldo foi o jogador escolhido na segunda-feira para a conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Hungria, uma conferência que ficou marcada por um momento insólito.



À chegada, o capitão da seleção portuguesa afastou as duas garrafas de Coca-Cola que estavam em cima da mesa e colocou uma garrafa de água em cima da mesa, defendendo o consumo de água em vez do refrigerante.

A Coca-Cola é um dos patrocinadores oficiais do europeu de futebol.

