UEFA Euro 2020. França defronta Portugal já apurada para os oitavos-de-final

O segundo dia da terceira jornada da fase de grupos do UEFA Euro 2020 promoveu esta segunda-feira sete apuramentos para os oitavos-de-final, de Áustria e a Dinamarca em campo e Suíça, República Checa, Inglaterra, Suécia e França sem jogar.

Os austríacos garantiram o segundo posto do Grupo C com um triunfo por 1-0 sobre a Ucrânia, enquanto os dinamarqueses, a zero após duas rondas, seguiram em frente com um esclarecedor 4-1 à Rússia - que ficou pelo caminho no Grupo B -, juntando-se aos já apurados Países Baixos e Bélgica, respetivamente.

Nas contas para os quatro melhores terceiros, a Ucrânia fechou o Grupo C com três pontos e 4-5 em golos, enquanto a Finlândia, derrotada pelo Bélgica por 2-0, encerrou o Grupo B com três pontos e 1-3 em golos.

Estes registos qualificaram a Suíça, terceira do Grupo A, com quatro pontos, mas também checos, ingleses, suecos e franceses, que somam quatro pontos e já não podem ficar abaixo do terceiro lugar, o que significa que Portugal irá defrontar os campeões do Mundo com estes já com os 'oitavos' assegurados.

A formação comandada por Fernando Santos ficou a saber que vai medir forças com uma equipa já tranquila e também que poderá qualificar-se com um desaire por dois golos de diferença, desde que a Hungria não vença a Alemanha.