A primeira fotografia de Eriksen após alta hospitalar

É, possivelmente, a primeira fotografia pública do jogador dinamarquês Christian Eriksen, desde que teve alta hospitalar. A imagem surgiu publicada nas redes sociais, uma semana depois de Eriksen ter desfalecido em campo, no primeiro jogo da Dinamarca no Europeu.

A última imagem de Eriksen tinha sido tirada no hospital, poucas horas depois de ser internado.

Já com alta, na passada sexta-feira o jogador foi a uma praia, a 60 quilómetros da capital, e o momento não passou despercebido a um jovem adepto, que pediu para tirar uma selfie com Eriksen.

A foto foi publicada na conta pessoal do jovem nas redes sociais e já tem centenas de gostos e comentários.

