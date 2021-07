UEFA Euro2020. A final inédita entre Itália e Inglaterra

A final do UEFA Euro2020 será inédita: a Inglaterra chega pela primeira vez ao jogo decisivo de um campeonato da Europa e vai defrontar a Itália, que só conseguiu vencer esta competição um vez – e foi há mais de 50 anos.

Para Itália, esta é a terceira final de um campeonato da Europa. A seleção italiana perdeu as duas últimas – com a França em 2000 e com a Espanha em 2012 – e a única vitória foi em 1968, contra a Jugoslávia.

Para a Inglaterra, a final é uma estreia. Nunca a seleção inglesa conseguiu chegar tão longe num europeu.

As duas equipas já se defrontaram quatro vezes – entre europeus e mundiais –, tendo a Itália vencido todos os jogos. O que dá a Inglaterra uma oportunidade de mudar a história: vencer pela primeira vez e Itália e vencer pela primeira vez o campeonato europeu.

A final está marcada para domingo às 20:00 no estádio de Wembley.