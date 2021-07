UEFA dá a mão à palmatória e admite que modelo escolhido não volta a repetir-se

O Campeonato da Europa de futebol decorreu em 11 cidades de 11 países diferentes. A UEFA considera que o formato adotado não voltará a ser repetido por ser injusto.

Algumas seleções tiveram de viajar 10 mil quilómetros para jogar. As viagens influenciam a recuperação dos jogadores.

O presidente do organismo, Alexander Ceferin, reconhece que houve situações de injustiça para os adeptos e sobretudo para algumas seleções participantes na fase final. Por isso, este formato não deverá ser repetido e no futuro apenas um ou dois países em conjunto devem ser escolhidos para a organização do Europeu.