Euro2020: Espanha chama mais 11 jogadores para treinarem à parte

O selecionador espanhol, Luis Enrique, chamou 11 internacionais sub-21 para treinarem com os outros seis futebolistas que trabalham à parte dos convocados para o Euro2020, após dois casos positivos ao novo coronavírus.

O guarda-redes Álvaro Fernández (Huesca), os defesas Óscar Mingueza (FC Barcelona), Juan Miranda (Betis) e Alejandro Pozo (Eibar), os médios Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad) e Gonzalo Villar (Roma), e os avançados Brahim Díaz (AC Milan), Bryan Gil (Eibar), Javi Puado (Espanyol) e Yeremy Pino (Villarreal) vão trabalhar na "bolha paralela".

Aumentam assim para 17 os jogadores que estão a trabalhar à parte, depois de Kepa Arrizabalaga, Raúl Albiol, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez e Rodrigo Moreno terem sido os primeiros chamados pelo selecionador.

O defesa central Diego Llorente tornou-se na terça-feira o segundo jogador da seleção espanhola a testar positivo ao novo coronavírus, depois do médio Sergio Busquets, que teve o resultado dois dias depois do particular com Portugal (0-0).

Os dois jogadores foram opção no jogo com a seleção lusa, com Busquets a ser titular e Diego Llorente a entrar na partida aos 79 minutos.

A Espanha está integrada no Grupo E, juntamente com a Polónia, de Paulo Sousa, a Eslováquia e a Suécia, que também já teve dois casos positivos do novo coronavírus.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.