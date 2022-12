Eutanásia? Presidente Marcelo tomará uma decisão ainda este ano

O Presidente da República deve decidir sobre o diploma da eutanásia ainda este mês, depois de a Assembleia da República aprovar a despenalização. Marcelo Rebelo de Sousa assegurou esta segunda-feira, à margem de uma visita a Ourém, que não vai tomar uma decisão política isolada da discussão sobre o tema.

“Ao longo do processo, são sete anos, fui ouvindo e conhecendo entidades representativas de setores da saúde, grupos de cidadãos, partidos políticos, instituições, portanto vou tomando conhecimento de tudo isso e vou estando atento e o processo de maturação da decisão vai sendo enriquecido por isso", assegurou Marcelo, vincando que não está "propriamente fechado numa cápsula fora do mundo, alheio àquilo que setores muito diferentes da sociedade portuguesa vão dizendo acerca da melhor solução para uma lei que está a atingir o momento final da saída do Parlamento”.