Por cá, o tema está há vários anos em debate quer na casa da Democracia, quer fora dela. Se uns consideram que a “liberdade individual” deve ser a máxima, outros há na sociedade civil que defendem estar em risco “o direito à vida”.

O tema, que esta segunda-feira volta a estar na ordem do dia, não é consensual. Há quem apoie até a ideia de um referendo. E a Ordem dos Médicos, o que diz? “Fizemos o juramento de estar com os nossos doentes quer eles se curem, quer não se curem”.

A questão é complexa e há diferentes tipos de morte medicamente assistida, o que os distingue é precisamente o grau de envolvimento de um profissional de saúde.

No caso da eutanásia (o que está em discussão em Portugal), o médico desempenha um papel ativo, sendo ele o responsável pela aplicação de uma substância intravenosa a pedido do doente.

Diferente é o suicídio assistido. Este significa que o clínico fornece ao doente os fármacos letais para este último levar a cabo a sua intenção, sendo o próprio a aplicá-los.

Há ainda alguns países que permitem a chamada eutanásia passiva, ou seja, a retirada ou suspensão dos tratamentos de preservação da vida, a pedido do paciente ou de um familiar.

Até que algo mude, a legislação portuguesa estabelece que, e apesar de a morte assistida não estar tipificada como crime, a sua prática pode ser punida por três artigos do Código Penal: homicídio privilegiado (artigo 133.º), homicídio a pedido da vítima (artigo 134.º), e crime de incitamento ou auxílio ao suicídio (artigo 135.º).

E há penas. No caso de homicídio privilegiado veriam entre um e cinco anos, no homicídio a pedido da vítima até três anos, e no último crime - de incitamento ou auxílio ao suicídio – a pena prevista é de dois a oito anos.

O que se passa na Europa?

Mas não é assim em todo o mundo, nem sequer no Velho Continente. São cinco os países europeus onde a eutanásia é legal: Bélgica; Países Baixos; Luxemburgo; e, mais recente, na Alemanha e na vizinha Espanha.