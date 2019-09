Centenas de pessoas podem estar encurraladas numa ilha afetada pelo Dorian

Centenas de pessoas podem estar encurraladas numa ilha ao largo do estado americano da Carolina do Norte. O governador do Estado avisou que há 800 pessoas na ilha de Ocracoke.

As equipas de busca e salvamento estão prontas para seguir para a ilha, logo que as condições de acesso à área sejam reestabelecidas.

As autoridades estão também preparadas para evacuar a ilha por ar e por ferry, logo que possível. O Dorian está agora na categoria 1 e está a mover-se a uma velocidade de 27 quilómetros por hora, rumo a nordeste.