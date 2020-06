Museu de Arte Asiática retira busto de Avery Brundage por "ideias racistas e antissemitas"

O Museu de Arte Asiática de São Francisco anunciou esta terça-feira ter retirado o busto do antigo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) Avery Brundage, o maior patrono, por "ideias racistas e antissemitas".

"Avery Brundage, cuja coleção é o núcleo desta instituição, adotou visões racistas e antissemitas", escreveu o diretor do espaço cultural, Jay Xu, numa carta publicada no sítio 'online' do museu.

Por essa razão, e no contexto do movimento antirracista suscitado pela morte de George Floyd, o busto foi retirado e o nome do antigo líder do COI retirado de "todas as iniciativas", ainda que o museu vá continuar a trabalhar e refletir sobre o legado associado a Brundage.

Mais de oito mil obras pertencem à coleção do norte-americano, que morreu em 1975 com 87 anos, depois de uma carreira em que liderou o COI entre 1952 e 1972.

Nos Jogos da Cidade do México de 1968, os americanos Tommie Smith e John Carlos foram excluídos após levantarem os punhos no pódio, em apoio ao movimento 'Black Power'. Brundage esteve, depois, no centro da polémica dos Jogos Olímpicos Munique1972, que recusou abandonar após um ataque terrorista ter morto 11 atletas israelitas.

O dirigente opôs-se à entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial e conseguiu, antes, evitar que o país boicotasse os Jogos Berlim1936, na Alemanha nazi.