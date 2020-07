Quem são os arguidos do caso BES?

A investigação do Ministério Público ao Grupo Espírito Santo começou há seis anos e resultou na acusação de 25 arguidos no processo da queda do Banco Espírito Santo.

Dezoito pessoas e sete empresas são acusados de corrupção no setor privado, falsificação de documentos, infidelidade, manipulação de mercado burla qualificada e branqueamento de capitais, sendo que grande parta está também acusada de fazer parte de uma associação criminosa, liderada por Ricardo Salgado, antigo líder do Grupo Espírito Santo.

Veja também: