Os requerimentos apresentados pelo PSD, PCP, BE e Chega na sequência da polémica indemnização paga pela TAP para ouvir os ex-governantes e o atual ministro das Finanças foram chumbados pelo PS, mas amanhã Fernando Medina vai mesmo ao Parlamento.

“​A Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, ​o Ministro das Finanças​, Fernando Medina, no âmbito do requerimento potestativo apresentado pelo PSD, ao abrigo do n.º 3 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República, para prestação de esclarecimentos no âmbito do processo da TAP”, informa a Assembleia da República.

Após a votação de ontem, na qual os votos socialistas “safaram” os governantes das audições, o deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira avisou que o PSD iria recorrer ao direito potestativo, para forçar a audição de Fernando Medina.