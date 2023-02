Mais de um mês depois da saída de Carla Alves, o Governo nomeou um novo secretário de Estado da Agricultura.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro, de nomeação do Prof. Doutor Gonçalo Rodrigues, como novo Secretário de Estado da Agricultura. A posse terá lugar amanhã, 15 de fevereiro, pelas 17h45, no Palácio de Belém”, lê-se no site da Presidência.