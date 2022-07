Guerra na Ucrânia: nove civis morrem em bombardeamento na região do Donetsk

No leste da Ucrânia, morreram pelo menos nove civis e dois ficaram feridos nos bombardeamentos na região de Donetsk. Com o reforço da ofensiva russa, o governador da província apelou à fuga dos 350 mil habitantes que ainda permanecem na parte do Donbass ainda controlado pelos ucranianos.

Toda a linha da frente de Sloviansk é um horizonte de fumo e bombardeamentos. Nas redes sociais, as imagens de Kiev revelam a violência dos ataques russos às povoações não controladas por Moscovo.

Os serviços britânicos de informações garantem, esta terça-feira, que a Rússia continua a conquistar terreno diariamente em Donetsk e que terá já o controlo de oitenta por cento da província.

O governador ucraniano da região apelou já à fuga dos 350 mil habitantes que permanecem no Donetsk. Muitos ignoram ostensivamente as recomendações para partir.

Na vizinha Lugansk, desde há duas semanas controlada pelas forças russas, o dia ficou marcado por um funeral coletivo. 58 combatentes pró-russos foram sepultados numa cerimónia organizada pelas autoridades da autoproclamada república separatista.

No Donbass, não há dados oficiais sobre o número de baixas entre russos e ucranianos. Mas em Lugansk e em Donetsk, quase cinco meses de guerra, arrasaram centenas de povoações. Calculam as organizações internacionais que 80% da população fugiram do leste da Ucrânia.

