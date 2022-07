SIC na Ucrânia: histórias da equipa de emergência médica em Kharkiv em tempo de guerra

Numa das cidades mais atingidas pela guerra na Ucrânia, há um grupo profissional que quando sai em trabalho sem saber se regressa. Até agora, ninguém da linha de emergência 103 perdeu a vida em toda a região de Kharkiv, embora tantas vezes tenham estado no fio da navalha. A equipa de enviados especiais da SIC, Pedro Miguel Costa e Odacir Júnior, ouviu as histórias de sobressalto de quase cinco meses de guerra.

Já perderam conta aos que salvaram, aos que não conseguiram salvar e aos que quando chegaram já não adiantava tentar. As equipas de emergência médica em Kharkiv são lideradas por Viktor Zabashta, que se gaba de até hoje não ter perdido qualquer colaborador.

Mas na hora de olhar para trás, não há dia como o primeiro: quando a guerra começou, qualquer resposta a uma chamada de socorro parecia um gesto de heroísmo. As equipas de emergência em cidades como Kharkiv tem dos trabalhos mais perigosos

Muitos dos que trabalhavam nas emergências deixaram a segunda maior cidade da Ucrânia e outros saíram mesmo do país. As equipas são mais pequenas do que antes da guerra e com muito mais trabalho do que no passado.