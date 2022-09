Zelensky fala em "visita inútil" a Zaporíjia, interferência russa dificulta trabalho dos peritos

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, mostrou-se preocupado com a falta de jornalistas independentes autorizados a entrar nas instalações da central nuclear de Zaporíjia.

Na sua declaração habitual, esta quinta-feira à noite, Zelensky disse que acordou com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que a comunicação social iria acompanhar a missão "para que o mundo visse verdadeiramente o que está a acontecer".

Mas, segundo o Governo ucraniano, a Rússia terá bloqueado o acesso a jornalistas. Kiev acusa Moscovo de estar a transformar a missão dos peritos da AIEA "numa visita inútil".

Interferência russa dificulta trabalho dos peritos

A agência nuclear ucraniana, Energoatom, disse esta sexta-feira que está a ser muito difícil a Agência Internacional de Energia Atómica fazer uma avaliação imparcial devido à interferência da Rússia.

A Energoatom também disse que os peritos não foram autorizados a entrar na usina nuclear.

Combates intensos perto de Zaporíjia

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou hoje que estão a decorrer "combates intensos" no sul da Ucrânia, inclusive numa região perto da central nuclear de Zaporíjia.

Na atualização do estado da guerra, referem ainda que "no dia 1 de setembro, as forças armadas russas começaram exercícios no âmbito do programa Vostok 22, marcando a culminação do ano de treino militar".