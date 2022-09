"Estamos a perder pessoas": jornalista russo engana-se em direto

Durante uma emissão em direto no canal de televisão russo, Russia-1 (Россия-1), o correspondente na Ucrânia, Alexander Sladkov, admitiu que o Kremlin está a sofrer elevadas perdas. O repórter percebeu-se rapidamente do "erro" e corrigiu, dizendo que “o país está a ter muitos sucessos”.

O jornalista da BBC Monitoring, uma divisão da BBC encarregue de localizar, traduzir e analisar meios de comunicação a nível global, captou o momento e publicou nas redes sociais.

Alexander Sladkov disse que a população do Donbass aguarda um forte e determinante ataque russo, capaz de garantir a vitória da Rússia.

“Aqui no Donbass estão à espera de um ataque (do exército russo) com tal força que (as forças ucranianas) vão ‘cair de costas’. Um knockout, como se diz”, começa por dizer, recorrendo a uma expressão do boxe.