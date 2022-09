Putin poderá anunciar a anexação de territórios ocupados na Ucrânia na sexta-feira

Os referendos sobre a adesão dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson à Federação russa terminam esta terça-feira e deverão servir para justificar uma possível anexação dos territórios ucranianos ocupados.

A Ucrânia e a comunidade internacional não reconhecem a validade dessas consultas. O Cazaquistão foi o mais recente país a pronunciar-se contra a realização.

Os residentes nessas regiões denunciam irregularidades na votação, com urnas por selar, ausência de listas de votantes e falta de controlo sobre quem vota.

As autoridades da região ucraniana de Kherson denunciaram que os militares presentes na zona obrigam a população a votar várias vezes no referendo de adesão a Moscovo proposto pelas autoridades pro-russas. As tropas russas comprovam que todos os elementos dos agregados familiares votaram e, se não for assim, obrigam um deles a depositar votos nas urnas por cada um dos familiares.

Os EUA já disseram que estão dispostos a aumentar as sanções à Federação Russa se esta decidir anexar os territórios ucranianos onde estão a ser realizados referendos sobre a integração.