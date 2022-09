Ucrânia: Stoltenberg diz que referendos são "flagrante violação do direito internacional"

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que os referendos em territórios ucranianos ocupados são uma "flagrante violação do direito internacional".

No Twitter, o responsável diz que, numa conversa com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixou claro que o apoio da NATO à defesa da Ucrânia é "inabalável. Na mesma publicação, considera que os referendos da Rússia não são legítimos. Afirma ainda que são uma "violação flagrante do direito internacional".