"Um show montado" com "cantores patrioteiros que apoiam Putin": o "quadro triste" na Praça Vermelha

Vladimir Putin voltou a discursar durante a tarde de sexta-feira na praça Vermelha, em Moscovo, ao lado de líderes separatista.

José Milhazes, comentador SIC, explica que o Presidente russo "fundamentalmente repetiu ideias que vem dizendo, nomeadamente que foi a Rússia que criou a Ucrânia e lhe deu território".

Depois da queda da União Soviética, Vladimir Putin afirma que ninguém perguntou à população com quem queria viver, e só hoje puderam fazer a escolha: a Rússia.

Quanto à celebração que está a acontecer na Rússia, Milhazes diz que é "um show montado para um momento especial que é a anexação" e “convidaram para esta festa os cantores patrioteiros que apoiaram Putin”. No fundo "um quadro muito triste e, que eventualmente, com as ameaças que Putin fez hoje, é de acreditar que vamos ter grandes problemas".