Estónia anuncia novo pacote de ajuda militar à Ucrânia

Em mensagem no Twitter, a primeira-ministra do país, Kaja Kallas, sublinhou os "progressos no campo de batalha" das forças ucranianas e considerou que "agora devemos fazer mais para que libertem os seus territórios".

O ministro da Defesa, Hanno Pevkur, disse que vão ser enviadas munições, uniformes de inverno, sistemas antitanque e coletes antibalas, entre outros equipamentos.

No início do outono as Forças ucranianas receberam drones provenientes do país báltico e destinados a facilitar o resgate de militares feridos em combate.

A ajuda da Estónia ascende a 255 milhões de euros.