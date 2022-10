Míssil deixa enorme cratera junto a um parque infantil no centro de Kiev

As imagens mostram uma cratera de grandes dimensões, onde se podem ver restos de um míssil, junto a um parque infantil, no centro de Kiev. Pelo menos oito pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas na ofensiva russa na capital ucraniana, esta manhã, informou Rostislav Smirnov, assessor chefe do Ministério do Interior, à agência de notícias Ukrinform.

Os media ucranianos também relatam várias explosões de mísseis na cidade de Dnipro, bem como ataques a Zhytomyr, perto de Kiev, em Khmelnytskyi, mais a leste, na margem do rio Bug do sul, e Ternopil (a leste, nas margens do rio Seret).

De acordo com o jornal independente de Kiev, que cita o governador Vitaliy Kim, um total de dez mísseis S-300 caíram sobre a cidade de Myukolaiv, sem vítimas relatadas até agora.

De acordo com o comentador da SIC José Milhazes, praticamente todas as grandes cidades ucranianas terão sido esta manhã atingidas por bombardeamentos russos.

No sábado passado, a forte explosão de um camião provocou um incêndio em sete tanques de combustível de um comboio que se deslocava em direção à península da Crimeia, danificando a ponte que liga aquela península ocupada pela Rússia desde 2014, numa situação que Moscovo interpretou como "um ato de terrorismo" ucraniano.

Os bombardeamentos russos desta manhã são interpretados como uma retaliação ao ataque de sábado à ponte que liga a Rússia à Crimeia.