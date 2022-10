Pelo menos oito pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas no primeiro bombardeamento russo contra Kiev registado na manhã de hoje informou Rostislav Smirnov, assessor chefe do Ministério do Interior, à agência de notícias Ukrinform.

"Oito pessoas morreram e 24 ficaram feridas como resultado dos bombardeamentos no distrito de Shevchenkiv (Kiev). Houve um incêndio em seis carros e mais outros 15 veículos ficaram danificados", segundo o balanço divulgado por Smirnov.

As primeiras explosões ocorreram cerca das 08:15 (06:15 em Lisboa), tendo sido antecedidas pelos alarmes antiaéreos, durante várias dezenas de minutos.