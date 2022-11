Afinal, havia ou não "bomba suja" na Ucrânia? Para Zelensky, as evidências são "claras"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quinta-feira que a conclusão "óbvia" da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) representa a "evidência clara e irrefutável" de que não houve preparativos para uma "bomba suja" na Ucrânia.

"Demos total liberdade de ação" à missão da AIEA e após a sua conclusão, "temos provas claras e irrefutáveis de que ninguém na Ucrânia criou ou está em processo de fabricação de bombas sujas", afirmou o chefe de Estado ucraniano no seu habitual discurso noturno.

A AIEA disse hoje não ter detetado "qualquer sinal de atividades nucleares não declaradas" em três locais inspecionados a pedido de Kiev, que Moscovo acusa de apagar provas de preparação de uma 'bomba suja'.

"A nossa avaliação técnica e científica dos resultados que temos até agora não mostrou sinais de atividades nucleares ou de material não declarado nestes três locais", afirmou o chefe da AIEA, Rafael Grossi, em comunicado.

Nos últimos dias, peritos da agência da ONU para o nuclear realizaram e concluíram, "atividades de verificação no terreno em três locais da Ucrânia, a pedido do Governo deste país", lembrou.Segundo Grossi, os inspetores puderam realizar "todas as atividades que a AIEA tinha planeado e tiveram acesso ilimitado aos locais".

"Com base na avaliação dos resultados disponíveis até à data e nas informações fornecidas pela Ucrânia, a agência não encontrou indícios de atividades e materiais nucleares não declarados nos locais", sublinhou o diretor-geral.A AIEA vai, "o mais rapidamente possível", reportar "sobre os resultados da amostragem ambiental", adiantou Grossi.

Estas inspeções por especialistas da agência nuclear da ONU foram solicitadas pelo Governo ucraniano, depois de Moscovo ter acusado repetidamente Kiev de construir uma 'bomba suja' atómica em dois locais.