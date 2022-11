O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou esta segunda-feira a cidade de Kherson, após a retirada do exército russo dessa região, na passada semana.

O chefe de Estado ucraniano passeou pela cidade, rodeado de seguranças armados, e falou com os soldados reunidos em Kherson.

"Estamos a seguir em frente", disse às forças armadas, na praça central da cidade. "Estamos prontos para a paz. Paz para todo o nosso país."

Zelensky agradeceu ainda à NATO e aos aliados pelo seu apoio na guerra da Ucrânia contra a Rússia, e reconheceu que o envio de sistemas de artilharia fez uma grande diferença para Kiev.

Na praça central de Kherson, em frente ao edifício administrativo, reuniram-se pais com filhos, soldados e moradores que quiseram ver o Presidente ucraniano.

"Glória à Ucrânia!", gritaram os moradores. "Glória aos heróis!", respondeu Zelensky, de acordo com a tradição.

As forças russas retiraram-se na semana passada de Kherson, após oito meses de ocupação, deixando a cidade livre para os soldados ucranianos entrarem na sexta-feira.

No domingo, o chefe de Estado ucraniano disse que o exército russo fez "as mesmas atrocidades" em Kherson que em outras regiões do país durante a sua ocupação, e afirmou que já foram documentados "mais de 400 crimes de guerra russos".