Deixar de falar com a Rússia é um "erro grave", afirma Scholz

O chanceler alemão, Olaf Scholz, considera um grande "erro" abandonar as conversações com a Rússia.

Scholz considera que é importante que ele e o Presidente francês, enquanto representantes dos países da NATO, continuem a procurar o diálogo. O chanceler alemão garante que vai continuar a falar com Vladimir Putin até a guerra terminar.

"Continuarei a fazê-lo, não importa quanto tempo durem as negociações", acrescentou.

No entanto, explica que "interessa tornar sempre muito claro" e tem de se "mencionar sempre a terrível destruição que os mísseis russos estão a provocar nas infraestruturas energéticas ucranianas globalmente".

Estas declarações aconteceram no domingo, dois dias depois de ter falado com Vladimir Putin por telefone, onde foram abordados os ataques russos à infraestrutura de energia ucranianas e a necessidade de as tropas russas começarem a retirar da Ucrânia.