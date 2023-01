Guerra na Ucrânia: "Putin tem palavras completamente desligadas da realidade"

O Presidente russo, Vladimir Putin, assegurou na quarta-feira não ter dúvidas sobre uma vitória na sua ofensiva na Ucrânia. Já o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou no Fórum Económico de Davos, apelando ao envio de mais armas pelo Ocidente e assumindo que a Ucrânia passa por uma fase difícil.

Putin aparece mais confiante, enquanto Zelensky mostra-se ligeiramente preocupado. Para o comentador da SIC, Germano Almeida, "essas tendências não mudam nada do essencial".

Na SIC Notícias, considera que as palavras de Putin são "completamente desligadas da realidade". No entanto, admite que o otimismo chega perante a vitória em Soledar, "à custa de muita destruição", e os avanços em Bakhmut.

"Mas isto não vai resolver a questão de Donetsk para a Rússia e o ponto chave é que a Rússia continua com problemas no terreno."

Germano Almeida destaca ainda o discurso do Presidente ucraniano, que assumiu que a Ucrânia passa por uma fase difícil.

"Mas o ponto chave é perceber que Zelensky está a ligar essa questão num dia que foi particularmente difícil para ele", com a morte do ministro do Interior e da sua equipa, na queda do helicóptero em que seguiam. "Tudo indica que é um acidente, mas está em investigação (…) Mas Zelensky está a usar isso para pedir mais apoio."