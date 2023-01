Alemanha garante não estar a bloquear envios de tanques Leopard para Ucrânia

A Alemanha garante que não está a bloquear o envio de tanques Leopard para a guerra na Ucrânia. A reunião dos países que apoiam militarmente Kiev acabou sem acordo.

A reunião juntou 50 países juntaram-se no Grupos de Contacto para a Defesa da Ucrânia, mas nada se decidiu.

A decisão fica prometida para tão breve quanto possível. Portugal está disponível para enviar até à Ucrânia tanques Leopard – aqueles que são considerados os melhores carros de combate do mundo. Para isso, precisa da autorização alemã, uma vez que o país tem poder de veto nestas exportações.

Para já, o Governo português garante que vai enviar carros blindados, munições e geradores.

Os Estados Unidos garantem que a Alemanha é um aliado confiável. Anunciaram também um novo apoio à Ucrânia de mais de 2.000 milhões de euros. No capítulo da guerra, esta sexta-feira, os Estados Unidos voltaram a acusar a Coreia do Norte. Dizem que o país apoia a Rússia com material militar.

Em Moscovo e em São Petersburgo, teve lugar um protesto pouco habitual. Junto a monumentos de escritores ucranianos, foram deixadas flores, em homenagem àqueles que têm morrido na guerra.