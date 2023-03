O que é um míssil hipersónico lançado pela Rússia contra a Ucrânia?

Os mísseis hipersónicos são muito mais rápidos e ágeis do que os convencionais o que os torna muito mais difíceis de interceptar por sistemas de defesa antimísseis. São capazes de atingir uma velocidade de pelo menos cinco vezes superior à velocidade do som (Mach 5), ou seja, mais de 6.100 km/h.

A Rússia afirmou na quinta-feira, 9 de março, ter disparado mísseis hipersónicos Kinzhal no âmbito da ofensiva contra a Ucrânia. São vários os países que estão a tentar desenvolver esta tecnologia. De acordo com os especialistas, os mísseis hipersónicos representam desafios para os radares devido à sua alta velocidade e grande capacidade de manobra.

A Rússia estará à frente com o desenvolvimento de vários tipos desses mísseis. o Zircon , que Moscovo anunciou a 7 de novembro de 2022 ter testado com sucesso a partir de um submarino, o Kinzhal, que já equipa a Força Aérea, e mesmo o planador hipersónico Avangard que, depois de lançado, pode carregar uma carga nuclear, voar até 33.000 km/h e mudar de forma imprevisível de rumo ou altitude.

"Estamos a prestar particular atenção, como sempre, ao reforço da tríade nuclear. Este ano, os primeiros lançadores do sistema de mísseis Sarmat serão postos em serviço", disse Putin num vídeo por ocasião do Dia do Defensor da Pátria.

Em agosto, Moscovo anunciou que tinha enviado aviões equipados com mísseis hipersónicos de última geração para Kaliningrado , um enclave russo cercado por países da NATO onde o a guerra na Ucrânia exacerbou as tensões.

Estados Unidos

Os Estados Unidos ainda não têm mísseis hipersónicos no seu arsenal, mas estão a trabalhar para isso. A Darpa, braço científico do exército americano, anunciou na semana passada que testou com sucesso seu míssil hipersónico HAWC (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept) com propulsão aeróbia, ou seja, usa oxigénio presente na atmosfera para a combustão.

O Pentágono também está a desenvolver o planador hipersónico chamado ARRW (pronuncia-se Arrow), mas o primeiro teste em grande escala falhou em abril passado.

China

A China tem vários projetos, que parecem ser inspirados em programas russos, de acordo com um estudo recente do Centro de Pesquisa do Congresso dos EUA (Congressional Research Service). Em particular, testou um planador hipersónico com alcance de 2.000 km capaz de voar a mais de Mach 5 e realizar “manobras extremas”, segundo este estudo.

Coreia do Norte