Alto responsável do Ministério da Defesa ucraniano detido por suspeita de corrupção

Um alto responsável do Ministério da Defesa ucraniano foi detido esta terça-feira por suspeita de ter aceitado um suborno, informaram o Gabinete Federal de Investigações e os serviços de segurança da Ucrânia num comunicado conjunto.

O suspeito, de 60 anos e com o posto de coronel, era vice-diretor de um dos departamentos do ministério e foi detido em flagrante delito quando recebia um suborno de 9.000 dólares (8.390 euros), segundo as mesmas fontes.

O suspeito teria recebido esta verba para eliminar o registo militar de um jovem em idade de ser recrutado para as Forças Armadas, de forma a evitar que fosse mobilizado e a permitir que viajasse para o estrangeiro apesar da lei marcial.

Em janeiro passado emergiu um escândalo quando foi revelado o envolvimento de altos cargos do Ministério da Defesa ucraniano numa rede que inflacionava preços no processo de aquisição de alimentos e material militar para o exército.

Este caso implicou a demissão do vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, e processos disciplinares contra 124 funcionários do ministério.

No entanto, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, rejeitou na ocasião qualquer problema estrutural de corrupção no ministério e afirmou que a sociedade ucraniana está a transformar-se como consequência da guerra e revela uma "tolerância zero" face à corrupção.

Com vista à adesão à União Europeia (UE), o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou no início de março um novo programa para combater a corrupção no país. A luta contra a corrupção é uma das exigências para aderir ao bloco europeu.