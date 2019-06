Os duques de Sussex, Harry e Meghan, publicaram uma fotografia do filho Archie, nascido a 6 de maio, para assinalar o dia do pai, que se celebra este domingo no Reino Unido.

Na fotografia, acompanhada por uma legenda a desejar um feliz dia do pai, é possível ver Archie a segurar a mão de Harry.

Em apenas quatro horas, a imagem já recebeu mais de um milhão e meio de 'likes'.