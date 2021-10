Benfica empata com o Estoril na Amoreira e perde a liderança do campeonato

O Estoril empatou 1-1 com o Benfica, no jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol. Antes do pontapé de saída no Estádio António Coimbra da Mota foi prestada homenagem a Bernardo Tengarrinha, antigo futebolista do Boavista que faleceu este sábado aos 32 anos.

O Benfica inaugurou o marcador bem cedo. No segundo minuto de jogo e após um canto, Lucas Veríssimo saltou mais alto e cabeceou para o fundo da baliza defendida por Dani Figueira. O defesa brasileiro marcou o seu terceiro golo no campeonato.

O resultado em 0-1 manteve-se até ao intervalo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

O golo do empate do Estoril surgiu aos 90 minutos por intermédio de Rosier. Também na sequência de um canto, o médio francês cabeceou para o fundo das redes.

Com este resultado o Benfica perde a liderança do campeonato e está, à condição, no segundo lugar com 26 pontos em 10 jogos. Do outro lado, o Estoril continua em quarto, com 19 pontos.

