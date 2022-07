Fogo em Almancil voltou a ameaçar casas

Um reacendimento ao início da tarde voltou a deixar Almancil em sobressalto, mas o fogo acabou por ser dominado rapidamente.

Por ser hora de almoço, havia muita gente em casa ou a trabalhar. As pessoas saíram à rua para ajudar os bombeiros. O reacendimento aconteceu entre o hotel Conrad e o Sítio das Areias.

Com as chamas a poucos metros de casas, muitas delas alugadas a turistas, os funcionários de alguns alojamentos locais apressaram-se a encaminhar os hospedes para longe do incendio.

As chamas que andaram muito perto de várias casas foram travadas pelas muitas descargas de dois helicópteros e outros tantos aviões de combate.

Aos moradores juntaram-se muitos trabalhadores de empresas de jardinagem e manutenção das casas de férias da zona. Houve quem no meio da aflição avançasse para o corte dos pinheiros mais perto das casas ou corresse com o que tinha à mão para apagar os pontos quentes mais próximos. Um posto de combustível chegou a ser encerrado por precaução.

Com 231 operacionais no terreno e a ajuda da população, menos de duas horas depois do reacendimento, o fogo foi dado como dominado.

Com o rescaldo do incêndio por fazer, falta também contabilizar prejuízos. Há casas mais velhas danificadas. Pelo menos um contentor habitado que ficou destruído e dezenas de jardins queimados em casas de luxo. Vai ser preciso cortar um número ainda indeterminado de árvores.

Com um perímetro próximo dos 30 quilómetros, a zona afetada pelo incêndio de Faro/Almancil continua debaixo de olho dos bombeiros. São ainda algumas as zonas quentes que ameaçam reacender. Os operacionais e populares estão atentos.