Mais uma misteriosa escultura a desaparecer. Desta vez na Alemanha

As autoridades alemãs vão investigar o desaparecimento de uma escultura de madeira da montanha Grünten, onde apareceu sem explicação há vários anos. De acordo com um jornal local, a escultura - com dois metros de altura e 200 quilos - terá sido removida no fim de semana.

Com um formato fálico, tinha-se tornado nos últimos anos um ponto de interesse para caminhantes, tendo até recebido no Google Maps a classificação de “monumento cultural”. Segundo os populares, a escultura foi uma prenda de aniversário para um jovem, mas que acabou na montanha porque a família não apreciou o gesto.

Mas a misteriosa história não termina por aqui.

Dias depois, uma escultura semelhante apareceu no mesmo local

Davor Knappmayer

De acordo com a agência de notícias alemã dpa, poucos dias depois da escultura fálica ter desaparecido da montanha na Baviera, um monumento semelhante, também esculpido em madeira, apareceu no seu lugar.

A polícia alemã da cidade de Kempten está a investigar.

Objetos misteriosos captam curiosidade do mundo inteiro

Um mistério que ocorre numa altura em que também nos Estados Unidos as atenções se viram para a descoberta, desaparecimento e reaparecimento de um misterioso monólito de metal.

No final de novembro, as autoridades norte-americanas encontraram um misterioso monólito de metal no meio do deserto, no Utah. A descoberta captou a atenção do mundo, e foram vários os curiosos que rumaram ao local para visitar o objeto.

Dias depois, as autoridades norte-americanas informam que a estrutura com cerca de três metros de altura tinha sido removida, desconhecendo como ou por quem. Agora, uma estrutura semelhante apareceu na Califórnia.

As autoridades continuam sem saber qual a origem destes objetos.